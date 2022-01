vendredi 14 janvier 2022 • 70 lectures • 0 commentaires

Le début de la présente campagne électorale a été émaillé par des scènes de violence à la Medina, à Mbour et Dagana. Des faits regrettés par le collectif des cadres de Kolda.

La structure, qui milite pour la paix et la concorde sociale, appelle les Koldoises et les Koldois à bannir toutes formes de violence pendant et après la campagne électorale.



Le cadre reste convaincu que ces élections municipales et départementales sont un moment d’expression et de choix des populations vis-à-vis des politiques.

Pour le collectif, Kolda est un et indivisible. Au soir du scrutin du 23 janvier 2022, c’est Kolda qui sortira grand. Les populations auront voté pour le candidat de leur choix.