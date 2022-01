lundi 10 janvier 2022 • 88 lectures • 0 commentaires

Pour sa première journée de campagne à Kolda, le ministre Moussa Baldé a été l’hôte de Médina Chérif. Une commune nichée à une centaine de kilomètres de Kolda commune.

Sous la houlette de l’édile de la commune Mamadou Gano, le président sortant du Conseil départemental et candidat à sa propre succession, Moussa Baldé, a été accueilli par une foule en liesse. Les populations sont venus de tous les quatre côtés de Medina Chérif pour réitérer leur engagement à réélire le candidat de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (Bby), au soir du scrutin du 23 janvier 2022.



Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, a tenu d’emblée à saluer la forte mobilisation des populations sous la conduite du maire. Il les a ensuite exhorté à battre campagne dans la paix et la sérénité. Moussa Baldé reste convaincu que Benno va sortir largement gagnant lors de ces joutes. D’autant plus que les populations sont satisfaites des nombreuses réalisations faites dans la zone.