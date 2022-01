mercredi 12 janvier 2022 • 74 lectures • 0 commentaires

Pour des élections apaisées sans heurts à Kolda, le ministre Moussa Baldé, candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby) à l’élection départementale, a organisé une cérémonie de récital du Saint Coran ce mardi, quatrième jour de campagne.

Dans le cadre de sa campagne électorale, le président du conseil départemental sortant et candidat à sa propre succession, Moussa Baldé, a organisé une cérémonie de récital de Coran, ce mardi quatrième jour de campagne. Elle s’est tenue à la maison familiale sise au populeux quartier de Saré Moussa de Kolda, fief du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural.



A l’occasion, des imams et sages koldois venus des quatre coins du département ont prié pour des élections municipales et départementales apaisées et transparentes. Outre, les hôtes du ministre ont prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Surtout que dans certaines localités du pays, comme à la Médina, à Dagana et à Mbour, la campagne électorale a été émaillée par des scènes de violence.