iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal ont quitté Dakar, ce mercredi, à 10h, pour le Cameroun, pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations.

Complètement rétabli, le milieu de terrain de Crystal Palace, Cheikhou Kouyaté, voyage actuellement avec l'équipe, qui a décollé de l’aéroport international de Diass. Le gardien de but du Casa Sports, Alioune Badara Faty, a été finalement retenu dans le groupe. Il devient le 28e joueur dans la liste.

Mais, l'équipe a quitté Dakar sans Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy et Mame Baba Thiam ainsi que six membres de la délégation testés positifs. Ces derniers devraient rejoindre le groupe à Bafoussam, dans les prochaines heures après guérison.

Pour rappel, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football démarre ce 09 janvier 2022, au Cameroun. Le Sénégal loge dans le groupe B avec le Zimbabwé, la Guinée et le Malawi. Son premier match, ce sera face aux Zimbabwéens.

