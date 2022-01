mercredi 19 janvier 2022 • 1361 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Pape Matar Sarr n'a pas pris part à la séance d'entraînement de ce mercredi, avec l'équipe du Sénégal, au centre technique de l'hôtel Tagidor.

C'est l'information du jour. Pape Matar Sarr n'a pas pris part à l'entraînement de ce mercredi 19 janvier 2022, au centre technique de l'hôtel Tagidor. Le milieu de terrain sénégalais est resté sur le banc en train de suivre ses partenaires, manipulant en même temps son téléphone. On ignore exactement les raisons de sa non participation à cette séance, mais il serait victime d'une blessure puisqu'il avait commencé à courir avant d'écourter sa séance pour retourner sur le banc. C'est donc un coup dur pour l'équipe du Sénégal même si elle a enregistré le retour de ses covidés.



Pour rappel, les Lions sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Ils devraient affronter le Cap Vert mardi prochain (16h GMT), à Bafoussam.



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun)