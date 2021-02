mardi 16 février 2021 • 84 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Entrée en matière timide mais réussie pour le Maroc. Ce mardi, les Lionceaux de l’Atlas ont pris le meilleur sur la Gambie (1-0) à l’occasion de la 1ère journée du groupe C de la CAN des moins de 20 ans à Nouadhibou en Mauritanie.

Pour faire la différence, les Marocains s’en sont remis à un but sur penalty de Mehdi Moubarik (26e). Les Gambiens pourront avoir des regrets puisque Zemraoui avait initialement raté sa tentative mais le gardien adverse n’avait pas les deux pieds sur la ligne et le penalty a logiquement été donné à retirer. Une fois en tête, les jeunes pousses de Zakaria Aboub se sont contenté de gérer leur avantage.

Les Marocains joueront la qualification vendredi contre le Ghana, vainqueur 4-0 de la Tanzanie un peu plus tôt, dans le match au sommet du groupe.

Le Ghana cartonne

Entre le Ghana, vainqueur du tournoi à trois reprises et sacré champion du monde de la catégorie en 2009, et la Tanzanie, qui disputait le premier match de son histoire dans la compétition, la hiérarchie a largement été respectée ce mardi et les Black Satellites ont déroulé 4-0 à l’occasion du premier match du groupe C de la CAN des moins de 20 ans à Nouadhibou en Mauritanie.

Il n’a fallu que 3 minutes à Percious Boah pour mettre son équipe en tête. Buteur d’un lob depuis le milieu de terrain, Abdul Fatawu Issahaku a ensuite inscrit le but du break (33e). En seconde période, Percious Boah pour le doublé (71e) et Joselpho Barnes (88e) ont enfoncé le clou.

Afrikfoot