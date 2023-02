lundi 27 février 2023 • 406 lectures • 0 commentaires

Déthié fall, le leader du Prp a déclaré sa candidature pour la présidentielle de de 2024. Il a appelé les sénégalais à lui faire confiance.

«J’ai décidé de mettre au service de ce pays, ma forte expérience de 19 ans sur le terrain politique et de 22 ans d’expérience professionnelle pour un développement maitrisé. Avec à la base, rigueur et détermination, sérieux et bonne gouvernance, éthique et déontologie. Je suis prêt.



C’est pourquoi je déclare ici, et maintenant et de la façon la plus solennelle ma candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Mes chers compatriotes, si je bénéficie de votre confiance, croyez-moi, je serai un véritable chef d’Etat, qui sera au-dessus des contingences politiques et partisanes. Je serai aussi un véritable chef suprême des armées.»