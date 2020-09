vendredi 18 septembre 2020 • 232 lectures • 0 commentaires

Au programme de ce Journal du Mercato : Liverpool déterminé à frapper fort sur le marché, Gareth Bale en route pour Londres et Keita Baldé qui quitte Monaco pour la Serie A.

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato en France, du côté de Lyon. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay (26 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Sky Sport Italia révèle, ce matin, que l'OL pourrait se servir de son capitaine comme monnaie d'échange pour attirer le milieu de terrain brésilien Lucas Paquetá (23 ans). Reste à savoir si l'attaquant néerlandais pourrait se montrer intéressé par le Milan AC, pas certain...

À Marseille, André Villas-Boas a pris la parole à l'issue de la rencontre face à Saint-Étienne, hier soir. L’entraîneur portugais a coupé court à la rumeur envoyant l'attaquant de Bruges, Emmanuel Dennis (22 ans) à l'OM : "Ce n'est pas vrai, je n’ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne l’ai jamais voulu, il n’a jamais été dans ma liste prioritaire ni dans ma deuxième liste".

Un peu plus à l'est, sur le Rocher, le dégraissage XXL continue. Indésirable depuis l'arrivée de Niko Kovač, Keita Baldé (25 ans) va quitter Monaco pour la Sampdoria. Selon nos informations, l'attaquant sénégalais va être prêté au club de Gênes. L'ASM a tout fait pour obtenir un transfert sec mais devrait finalement prêter son attaquant. L'ancien joueur de la Lazio est désormais attendu en Italie pour y passer sa visite médicale, l'officialisation devrait intervenir dans la soirée.

Enfin, au PSG les galères continuent. Sorti sur blessure face à Metz, Juan Bernat (27 ans) souffre d'une rupture des ligaments du genou et manquera plusieurs mois de compétition. Ajouté à la suspension de Layvin Kurzawa (28 ans), les Parisiens vont manquer de solutions à ce poste. Mais Leonardo, le directeur sportif, ne compte pas pour autant, recruter à ce poste. La priorité du Brésilien reste le milieu de terrain, la défense centrale et le secteur offensif. La fin de mercato s'annonce agitée au PSG...

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger et la Premier League avec Tottenham, en passe d'obtenir le prêt de Gareth Bale (31 ans). Le Gallois aurait passé sa visite médicale, hier, depuis Madrid, en compagnie de Sergio Reguilón (23 ans), selon Sky Sports. Le média britannique ajoute que les deux joueurs sont en ce moment même à Londres afin d'y signer leur contrat. Le Real devrait tout de même prendre en charge une partie du salaire colossal de son attaquant (50%).

En Espagne, Super Deporte révèle que des contacts existeraient entre Adrien Silva (31 ans) et le Valence CF. L'international portugais toujours sous contrat avec Leicester City ferait partie de la short-list du club Che. Une liste au sein de laquelle figurerait un autre ancien de Ligue 1, Étienne Capoue (32 ans).

Enfin, le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient à la lutte pour tenter d'enrôler la pépite américaine, Sergiño Dest (19 ans). Très courtisé, le latéral droit de l'Ajax aurait tapé dans l’œil de Ronald Koeman. Le Barça devra cependant faire face à la concurrence du Bayern. Le champion d'Europe en titre qui semblerait avoir une longueur d'avance puisqu'une offre de 15 M€ aurait même déjà été transmise au club néerlandais.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre focus du jour qui nous emmène en Angleterre, du côté de Liverpool. Les Reds auraient décidé de passer la vitesse supérieure dans ce mercato. Après avoir recruté en défense, avec l'arrivée du jeune latéral grec Konstantinos Tsimikas (24 ans), en provenance de l'Olympiakos, Liverpool pourrait prospecter dans d'autres secteurs du jeu.

Au poste de gardien de but, le club du nord de l'Angleterre aurait ciblé le jeune portier brésilien, Marcelo Pitulaga (17 ans). Intégré à l'effectif professionnel de Fluminense, cette saison, Globo Esporte révèle que les Reds pourraient passer à l'offensive et offrir 2 M€. Un contrat de 3 ans attendrait même déjà le gardien brésilien.

Mais l'information principale concerne le milieu de terrain Thiago Alcantara (29 ans). Annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ du Bayern, le milieu de terrain espagnol s'est engagé avec Liverpool jusqu'en 2024. Sky Sports révèle que la transaction tournerait autour de 30 M€. L'ancien joueur du Barça a, par ailleurs, posté un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer son départ du Bayern. Autre piste au milieu de terrain, celle menant à David Brooks (23 ans). Relégué en Championship, le milieu de terrain de Bournemouth aurait tapé dans l'oeil des Reds. Selon le Mirror, l'international gallois ferait même déjà l'objet d'une offre de 38 M€.

Ça bouge également devant, puisque l'ancien Rennais Ismaïla Sarr (22 ans) serait également proche de Liverpool. Relégué, lui aussi, avec Watford, l'international sénégalais plairait toujours en Premier League. Selon le Daily Mail, les Reds seraient venus aux renseignements. Reste à savoir s'ils seront disposés à payer les 40 M€ demandés par les Hornets. À noter également que le club de la Mersey pourrait devoir faire face à la concurrence de Manchester United dans ce dossier. Mais l'information du jour, dans ce secteur, provient du quotidien catalan SPORT, selon lequel Jürgen Klopp se serait renseigné auprès du FC Barcelone sur la situation d'Ousmane Dembélé (23 ans). En délicatesse à cause de blessures à répétition, l'international français pourrait quitter le club espagnol, cet été. Une opération de grande envergure puisque le Barça préférerait un transfert sec. Enfin, Diogo Jota (23 ans, Wolverhampton) ferait partie des profils ciblés par la direction. The Times révèle que l'international portugais aurait, lui aussi, tapé dans l’œil de Klopp.

Un axe Barcelone-Liverpool qui pourrait connaître des embouteillages, d'ici la fin du mercato. Dans une interview accordée à DAZN, Sjaak Swart, un des amis de longue date de Ronald Koeman a révélé l'intention du coach néerlandais de faire venir Mohamed Salah (28 ans) au Barça. Un intérêt qui pourrait être réciproque, mais qui devrait faire l'objet de longues tractations, d'ici là. Autre Red qui pourrait également se laisser tenter par l'aventure barcelonaise : Sadio Mané (28 ans). D'après Mundo Deportivo, l'international sénégalais ne vivrait pas au mieux sa moindre médiatisation aux côtés de Salah et de Firmino et pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge. Au Barça, l'ancien Saint retrouverait un coach qui le connaît très et bien et pour qui, il a évolué entre 2014 et 2016 du côté de Southampton.

Enfin, jamais deux sans trois, Georginio Wijnaldum (29 ans) serait également très courtisé en Catalogne. SPORT révèle que le milieu de terrain néerlandais serait le choix numéro 1 de Koeman, depuis son arrivée. Un joueur que l'ancien sélectionneur des Pays-Bas connait très bien et apprécie beaucoup. De son côté, le milieu formé au PSV n'a toujours pas prolongé avec les Reds et dispose d'un contrat qui court jusqu'en 2021. Pas sûr que Liverpool aille au bras de fer...

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Gonzalo Higuain (32 ans) s'est engagé avec l'Inter Miami. Après avoir résilié son contrat du côté de la Juventus, l'attaquant argentin va retrouver son ex-coéquipier à Turin, Blaise Matuidi.

Conor Gallagher (20 ans, Chelsea) va découvrir un troisième club en prêt, après Charlton et Swansea. L'international espoir anglais est prêté pour une saison du côté de West Bromwich Albion, récemment promu en Premier League.

En France, l'OGC Nice blinde Pierre Lees-Melou (27 ans). Auteur d'une belle saison l'année passée, le milieu offensif a prolongé son contrat avec les Aiglons. La durée de ce nouveau bail n'a pas été dévoilée par le club azuréen.

L'international espoir néerlandais, Immanuel Pherai (19 ans) n'évoluera pas du côté du Borussia Dortmund, cette saison. Le milieu offensif a été prêté une saison aux Pays-Bas, au PEC Zwolle.

Enfin, c'est l'information principale de cette journée, Thiago Alcantara (29 ans) est un joueur de Liverpool. Les Reds se sont offert le milieu de terrain espagnol contre un chèque de 30 M€. Son contrat dans la Mersey porterait sur quatre ans.