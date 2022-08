vendredi 19 août 2022 • 468 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) En vue d’accueillir le Fpso qui va assurer l'extraction et le stockage du pétrole à Sangomar, Woodside va effectuer les installations sous-marines nécessaires. L’opérateur, qui détient 82% des actions de ce champ pétrolier sénégalais, a fait venir un navire spécialisé pour ce faire. Il a, cependant, lancé une alerte aux pêcheurs.

«Woodside Energy informe tous les pêcheurs de l'arrivée du navire Seven Sisters qui effectue la première phase d’installation d’équipements sous-marins. Le navire sera dans le champ jusqu’en 2023. Pour votre propre sécurité, nous vous rappelons le respect de la zone de sécurité de 500 m autour du navire», signale la compagnie pétrolière.



En effet, la Phase 1 de développement du champ de Sangomar était achevée à 63 % durant le premier semestre de l’année. L'installation du système d'amarrage pour la mise en place de la plateforme flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) a été achevée avec succès en juillet 2022.



Le programme de forage de développement a commencé en juillet 2022. Et à présent, les travaux du navire «Seven Sisters» devraient préparer la campagne d'installation sous-marine qui devrait débuter au troisième trimestre 2022.