iGFM (Dakar) Le sélectionneur des Lions locaux du Sénégal, Pape Thiaw, a analysé la qualification de son équipe pour la finale du CHAN 2022.

"Nous sommes vraiment heureux pour cette qualification en finale. Nous voulons le faire pour notre football local. Ça me faisait de voir que notre football local est sous-estimé. Aujourd’hui (hier), les gamins l’ont fait, ils ont montré que notre championnat est très révélé et montré que notre football est loin de ce que les gens pensent. Nous sommes en finale, nous sommes contents, nous sommes heureux mais nous n’allons pas s’arrêter là. Nous voulons quelque chose et nous voulons que notre pays soit plus fier de nous. Nous aimerons bien partir avec la coupe".



Manque d’efficacité devant



"Je pense que le plus important c’était de gagner ce match. C’est sûr que nous avons loupé des occasions, le plus important c’est de les créer. Je pense qu’il faut les mettre au fond mais quand on voit sur ce match notre équipe était vraiment en place. Comme je le dis les matches se suivent mais ne se ressemblent pas. Dans des compétitions comme ça, chaque match à sa saveur aussi la motivation que les joueurs avaient, ils avaient trop envie de le faire face à une très bonne équipe malgache. Ils ont fait de bonnes choses dans ce tournoi, je tiens à le féliciter de leur parcours. Je les souhaite bonne chance pour la petite finale."



La prestation de Papa Amadou Diallo



"Papa c’est un joueur solide mentalement comme ses autres partenaires. C’est pourquoi les gamins ont reçu à faire ce tournoi qu’ils ont fait. C’est un joueur que je connais bien, je sais de quoi il est capable. Les ratés parfois ça arrive, souvent nous travaillons devant les buts. Souvent c’est des choses qui arrivent en football un manque de réussite. Il faudra se corriger et les mettre, il les crée. Il va travailler encore pour essayer de les mettre. Nous avons bien analysé le jeu des malgaches. Parfois on les comprend, il y a trop d’envie, c’est pour ils confondent vitesse et précipitation. Ils sont des joueurs issus des centres de formation, ils sont des U20. Avec le temps, ils vont s’améliorer."