samedi 8 avril 2023 • 714 lectures • 2 commentaires

Politique 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Mamadou Lamine Diallo, le leader du mouvement Tekki, semble nourrir des suspicions sur les changements intervenues au sommet de l’armée, durant la semaine. Il comte saisir le gouvernement du la question.

Mamadou Lamine Diallo compte saisir le gouvernement d’une question écrite. Ce, sur le limogeage du Cheikhou Wade, qui ne sera plus Chef d’Etat Major Général des armées à partir du 10 avril prochain. Le député, a posé un questionnement sur les raisons du remplacement du désormais ex Cemga.



«Le CEMGA Wade a été limogé avec une étoile de général d’armée par un communiqué laconique de la présidence de la république. Est-ce à cause du communiqué de la Dirpa en date du 31 mars 2023 qui rappelle la posture républicaine et non partisane de l’Armée nationale ?», questionne-t-il.



Le leader du mouvement Tekki se demande aussi si la mesure est «liée à la troisième candidature de Macky Sall?» «Je poserai une question écrite au gouvernement. L’affaire est sérieuse!», dit-il.