lundi 20 juin 2022 • 541 lectures • 1 commentaires

Après la manifestation interdite de vendredi dernier, qui a abouti à l’arrestation de plusieurs leaders de l’opposition, Yewwi Askan Wi compte remettre ça. Ils vont manifester dès le 29 de ce mois, a annoncé Sonko face à la presse. Il invite les Sénégalais à un concert de casseroles et de clacksons dès ce mercredi à partir de 20 h afin de lancer un message fort au président Sall.

«Le 29, nous ferons une manifestation. La lettre a déjà été écrite. Nous ne demandons pas d’autorisation, c’est juste une lettre d’information. Elle a été signée par Khalifa Sall, moi et Youm. Nous les informons juste. Quelle que soit leur décision nous manifesterons. Que ce soit clair», a déclaré Ousmane Sonko face à la presse ce lundi.



Il ajoute : «Je lance un mot d’ordre à tous les militants et sympathisants ainsi que tous les Sénégalais. A tout moment, organisons des manifestations spontanées matin comme soir. On va commencer par ce mercredi partir de 20 heures. Que chaque Sénégalais prenne une casserole, se mette devant chez lui ou sur ton balcon et se joindre au concert de casseroles et de clacksons de 20h jusqu'à 2OH 10 mn afin de se faire entendre sur la mauvaise gestion de Macky Sall.»