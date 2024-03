jeudi 28 mars 2024 • 549 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Suite à la mort d'un conducteur de “Jakarta” à Matam, un automobiliste condamné à cinq ans de prison ferme, rapporte l'APS.

Le Tribunal d’instance de Matam (nord) a condamné, jeudi, à cinq mois de prison ferme un automobiliste dont le véhicule a percuté mortellement dimanche 17 mars un conducteur de moto ”Jakarta”, déclenchant des échauffourées entre des jeunes et des forces de l’ordre, a constaté l’APS.



Le condamné devra également payer une amende de 26 000 francs CFA. Le tribunal lui a aussi infligé une suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.



L’accident avait lieu le dimanche 17 mars dernier vers 20 heures non loin du pont se trouvant à l’entrée de la ville de Matam.



Cet accident mortel avait provoqué des émeutes lors desquelles des affrontements avaient opposé des jeunes du quartier Soubalo et des Forces de l’ordre.



Une voiture appartenant à la Police des frontières et un bureau des Douanes à Matam avaient été saccagés pendant ces heurts.



Le présumé auteur de l’accident est un pisteur des Douanes qui roulait à bord d’une voiture privée.