vendredi 20 novembre 2020 • 380 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Depuis quelques temps, le chef de l’Etat multiplie les audiences avec les acteurs politiques. Certains, comme Idrissa Seck, ont rejoint la mouvance présidentielle. Selon les informations exclusives de iGfm, Serigne Mbacké Ndiaye a été reçu par le président de la République. Que se sont dit les deux hommes politiques?

L’entretien aura duré plus d’une heure durant lesquelles les questions prégnantes du moment ont été évoquées dit-on. En effet, Serigne Mbacké Ndiaye est l'un des fervents théoricien des retrouvailles de la grande libérales. Et aujourd’hui, nombre d’anciens libéraux comme Idy, Oumar Sarr et autres, ont rejoint le chef de l’Etat. Serigne Mbacké Ndiaye fut, aussi, le théoricien de la non limitation des mandats du président de la République.

iGFM tente de joindre l’ancien ministre. Nous y reviendrons très prochainement.