jeudi 14 juillet 2022 • 89 lectures • 0 commentaires

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) invite les journalistes et techniciens des médias à veiller à l’équilibre de l'information dans le cadre de la couverture de la campagne des élections législatives du 31 juillet 2022.

Une campagne électorale étant un moment où les appareils politiques font des offres de programmes aux citoyens, le CORED exhorte donc les consœurs et confrères à veiller à l’équilibre entre les différentes listes en compétition afin que soit respectée la règle du pluralisme, un des fondements majeurs de la démocratie.

Le CORED appelle les médias à s’inscrire dans cette dynamique en ayant à l’esprit l’article 19 du Code de la presse : «Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l’expression de leur propre opinion », mais aussi l’article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal : «Considérer que le droit du public à une information juste et équilibrée prime sur toute autre considération».

Toutes les listes sont d’égale dignité et la presse, dans sa diversité, doit éviter que les moyens financiers dictent la façon de couvrir les activités liées à la campagne électorale.

Le CORED fait son monitoring. Les journalistes et techniciens des médias coupables de manquements, seront attraits, au besoin, devant son tribunal des pairs.