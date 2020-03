COVID-19: Guy Marius Sagna demande la dissolution du Hcct et du Cese pour financer la lutte

iGFM-(Dakar) Guy Marius Sagna, un des membres fondateurs du front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France Dégage), demande au Président de la République, Macky Sall, d’aller plus loin sur les mesures prises pour lutter contre le COVID-19.

Il demande la dissolution du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) pour utiliser leurs budgets dans le financement de lutte contre la maladie.

« Si le chef de l’Etat a pu supprimer le Sénat en 2012 pour lutter contre les inondations, il devrait pouvoir faire de même avec ces institutions pour régler le problème du Covid-19. On est plus menacé et plus exposé », a plaidé Guy Marius Sagna dans l’émission Grand Jury de la RFM.