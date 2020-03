iGFM – (Dakar) La Chine va voler au secours du Sénégal dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Selon l’ambassadeur de Chine à Dakar, Zhang Xun : « Trois mille combinaisons de protection, trois mille lunettes, trois mille masques et cinq cents thermoflash, seront expédiés de Chine vers le Sénégal le 24 mars (hier : ndlr) et transférés au Sénégal via l’Ethiopie ». Il l’a dit dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil.

