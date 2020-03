COVID 19: la Guinée-Bissau et le Sénégal ont finalement fermé leurs frontières

iGFM-(Dakar) La Guinée-Bissau qui n’a pour l’heure connu aucun cas de coronavirus et le Sénégal (36 cas) ont finalement fermé leurs frontières, ce jeudi 19 mars 2020, aux environs de 6 h du matin. A Mpack, village sénégalais frontalier avec la Guinée-Bissau, situé à 7 Km de la commune de Ziguinchor, les populations sont très inquiètes. Toutes leurs activités économiques sont réduites à zéro. Des véhicules de transport en commun étaient bloqués à Mpack à cause de la mesure. Des commerçants installés sur le long de la route pourraient, dans les prochaines heures, baisser leurs rideaux. Plus d’une cinquantaine de vendeurs de poissons qui avaient l’habitude, tous les jours à 6 h du matin, de se rendre à Sao Domingos pour écouler leurs produits halieutiques surpris par la fermeture des frontières, étaient obligés de rebrousser chemin. A la gare routière de Ziguinchor, des voyageurs en partance pour Bissau indignés, étaient obligés de rentrer chez eux. Les chauffeurs des véhicules de transport bissau-guinéen se sont tous désolés de la fermeture des frontières des deux pays. Pour rappel, la Guinée-Bissau avait décidé, il y a quelques jours, de fermer ses frontières avec le Sénégal qui a déjà enregistré 36 cas de Covid-19.

IGFM