iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall a fait une visite dans les hôpitaux de Dakar, ce mardi, pour s’enquérir de la situation. Ce, au moment où le personnel de santé est submergé par les cas de covid. Il a encore réitéré son appel aux sénégalais

«Cette nouvelle vague est arrivée avec le variant Delta. Celui-ci a une rapidité de contagion extraordinaire. Si on ne se protège pas, nous risquons d’être submergés. Donc il faut faire ce que les médecins nous conseillent. Réduire les rassemblements, se masquer et se laver les mains.



Il a été constaté que ceux qui se vaccinent, même si la maladie les touche, ils ne développent pas la forme grave. Et c’est cela le plus important. Que la maladie ne vous terrasse pas. Donc que les gens aillent se vacciner.



Le gouvernement fait de son mieux pour rendre disponible les vaccins. Et le ministre de la Santé va d’ailleurs aller réceptionner des lots de vaccins. Mais si les gens ne vont pas se vacciner, tous ces efforts seront vains.»