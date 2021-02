vendredi 12 février 2021 • 66 lectures • 0 commentaires

Les décès dus à la COVID-19 ont connu une montée en flèche de 40 % en Afrique au cours du mois dernier, rapprochant le nombre de victimes de la barre des 100 000 depuis que le premier cas a été enregistré sur le continent le 14 février 2020.

"Plus de 22.300 décès ont été signalés en Afrique au cours des 28 derniers jours, contre près de 16 000 décès au cours des 28 jours précédents. Le continent devrait atteindre 100 000 décès dans les prochains jours", signale l'OMS.

Sur le continent, l'organsation mondiale de la Santé informe que 32 pays ont signalé une augmentation du nombre de décès au cours des 28 derniers jours, tandis que 21 ont fait état de taux stables ou en baisse.

"En Afrique, le taux de mortalité lié à la COVID-19 est passé à 3,7% au cours des 28 derniers jours, contre 2,4 % au cours des 28 jours précédents, et il est désormais bien supérieur à la moyenne mondiale", souligne-t-elle.

Ce pic de décès survient alors que la deuxième vague de cas en Afrique, qui a débuté en octobre 2020, semble avoir atteint un maximum le 6 janvier 2021. La deuxième vague s'est répandue beaucoup plus rapidement que la première et est bien plus mortelle.