dimanche 7 mai 2023 • 270 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Président du Mouvement « Alliance des Bâtisseurs », ancien de l’UGB, était le parrain d’honneur des « Alumni Days 2023 » qui se sont tenus du 5 au 7 mai 2023, à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. « La stabilité, gage d’une université d’excellence », était le thème de cette année.

« Depuis des décennies, l’université sénégalaise traverse des crises profondes qui affectent inéluctablement son quantum horaire. Et il s’agit, soit de la grève des étudiants, soit des professeurs avec différents motifs qui sonnent comme de fortes préoccupations chez les uns comme chez les autres« , note Mélèye Seck.

Stabilité…

Raison pour laquelle, « loin des jugements et autres appréciations« , il a voulu rappeler devant les différentes autorités présentes à la cérémonie officielle un principe universel « accepté par tous : c’est de reconnaitre avec toute la communauté universitaire que l’excellence est source de la stabilité« .

Principale préoccupation…

Le Président de l’Alliance des Bâtisseurs a tenu, aussi à partager quelques pistes de réflexion. Mélèye Seck prône le dialogue permanent de tous les acteurs au sein de l’université car, il reste convaincu qu’il faut que les acteurs considèrent l’université comme une entreprise qui appartient à chacun d’entre eux et dont les performances en termes de résultat restent leur principale préoccupation. "Et pour y arriver l’assemblée de l’université, à travers ses rencontres, doit être un lieu de partage avec une gestion transparente qui la rend encore plus crédible.

Autre chose, une administration plus disponible et plus généreuse pour chacun des membres de la communauté est une nécessité", selon le parrain qui exhorte le gouvernement à respecter ses "engagements".