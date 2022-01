lundi 24 janvier 2022 • 585 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La coalition Benno Bok Yakaar n’a pas tenu sa conférence de presse ce dimanche. Mais, elle a sorti un communiqué dans lequel elle a concédé avoir perdu Ziguinchor et Dakar.

«Notre volonté de conquérir Dakar et Ziguinchor, en particulier, n’a pas été concluante. Ainsi va le jeu démocratique», a-t-elle reconnu. Dans un communiqué de presse parcouru par iGFM, la cellule de communication de Benno Bok Yakaar déclare, cependant, que dans l’ensemble, les tendances nationales donnent Benno Bok Yakaar «largement gagnante dans plusieurs capitales régionales et départementales».



Elle appelle ainsi tous les militants et responsables à renforcer l’unité et la mobilisation. «Les élections territoriales de ce dimanche 23 janvier 2022 ont confirmé la vitalité de la démocratie sénégalaise. Le scrutin s’est tenu globalement dans le calme et la sérénité. Les populations ont voté en toute responsabilité. Globalement, tous les acteurs ont donné écho à l’appel du Chef de l’Etat, S.E.M. Macky Sall, pour un vote apaisé», indique la coalition présidentielle.