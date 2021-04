vendredi 9 avril 2021 • 965 lectures • 0 commentaires

L'Association sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (Aspa) a donné son avis scientifique sur la visibilité du croissant lunaire en cete veille du Ramadan. Nous vous proposons ci-dessous son communiqué.

La conjonction qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Lundi 12 Avril à 02h31mn GMT (nuit du dimanche au lundi). Ce moment marque la fin d’un tour de la Lune autour de la Terre et le début d’un nouveau tour.

Lundi 12 Avril : La Lune se couchera à 19h52, soit 29mn après le Soleil, avec 0,56% de surface éclairée. Elle sera âgée de 17h (après la conjonction). Tenant compte de sa faible surface éclairée et de la proximité apparente avec le Soleil au moment de son coucher, elle ne sera observable au Sénégal qu’à l’aide de puissants instruments d’optiques.

Mardi 13 Avril : La Lune se couchera à 20h38, soit 1h15mn après le Soleil qui se couche à 19h23. Elle sera facilement observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal. A cause de la conjonction qui s’est produite très tôt la veille (02h31 du matin), le croissant de ce mardi 13 Avril restera assez longtemps dans le ciel, donnant l’impression d’une « Lune de 2 jours ». Elle sera alors âgée de 1j17h et sa surface éclairée sera de 2,72%.

IMPORTANT : Le moment de la conjonction (02h31 du matin) risque d’imposer un démarrage à deux vitesses à travers le monde. Plusieurs pays en Asie, au Moyen Orient et en Europe prendront leur décision sur la base du calcul astronomique en se référant à la date de conjonction et non sur une observation visuelle pour démarrer le ramadan le 13 Avril (déjà annoncé pour certains). Les pays qui privilégient l’observation à l’œil nu, chercheront le croissant à partir du 12 Avril au soir avec un probable démarrage le 14 Avril. Certains pays d’Afrique de l’Ouest, avec une tradition du mois lunaire limité à 29 jours, pourraient également annoncer une observation du croissant le soir du 12 Avril.

Inch'Allah, L’ASPA organisera une séance d’observation publique pour la recherche du Croissant Lunaire le Lundi 12 Avril à partir de 19h sur la corniche, au niveau du parcours sportif, rond-point en face de la Bibliothèque Universitaire. La presse y est conviée.

Nous rappelons également qu’il faut toujours chercher le premier croissant à l’Ouest, un peu à gauche au dessus de là où le Soleil se couche.