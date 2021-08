dimanche 29 août 2021 • 295 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Président Macky Sall vient de réagir suite au décès de Me Alioune Badara Cissé.

"Je suis très peiné d’apprendre le décès de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’APR, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien Médiateur de la République. Je rends hommage à un homme de conviction et un brave compagnon. Qu’Allah l’accueille en son Paradis", a-t-il fait publier sur sa page Facebook.

Alioune Badara Cissé fut, avec Macky Sall, cofondateur de l'Alliance pour la République (Apr), l'actuel parti présidentiel. Macky Sall l'avait nommé ministre des Affaires étrangères en 2012. Sa dernière nomination fut celle qui l'a placé à la tête de la médiature de la République.