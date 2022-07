mardi 12 juillet 2022 • 618 lectures • 0 commentaires

iGFM - Un mort, dix blessés dont un dans un état grave. C’est le bilan de l’accident subi par le contingent sénégalais déployé au Mali dans le cadre de la Minusma. Suite à ce drame, l’armée a expliqué ce qui s’est passé.

«Le lundi 11 juillet 2022, de retour d'une mission opérationnelle à Ogossagou, centre du Mali, un véhicule blindé de type PUMA du Detsen 10 s'est accidentellement renversé sur le bas-côté de la route, vers 7hr15, aux alentours de la localité de Ficko», explique la direction de l'Information et des relations publiques des armées (Dirpa)



Quant à l’identité du Jambaar qui a péri dans l’accident, il s’agit du soldat de 1ère classe Kandji Sadio, matricule 05.06.00375. La Minusma lui rendra les honneurs militaires à Bamako le 15 juillet prochain et sa dépouille sera transférée à Dakar le 18 juillet.



La Dirpa explique qu’après les secours et soins d'urgence, le blessé grave a été immédiatement évacué par hélicoptère à hôpital de niveau 2 du secteur de Mopti. Les neuf autres blessés ont déjà rejoint leur unité et sont mis en observation à l’hôpital de niveau 1 du Detsen 10.