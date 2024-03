mardi 19 mars 2024 • 284 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le formateur de Sadio Mané à l'académie Génération Foot, est décédé, informe le journaliste sénégalais Mamadou Koumé, dans le forum de l'ANPS.

"Décès de Malang Mané. On nous apprend la triste nouvelle du décès de Malang Mané, athlète international dans les années 1960. De la génération des Amadou Gakou et Cie. Ce sprinter faisait partie des dix athlètes qui ont représenté le Sénégal, lors de ses premiers JO en 1964 à Tokyo. Malang Mané qui était de l'ASFA, après sa carrière d'athlète, a été entraîneur de football, notamment de l'US Goree. Il a également été entraîneur à Génération Foot et a eu comme jeune joueur Sadio Mané", annonce-t-il.



IGFM présente ses condoléances à sa famille et à Sadio Mané.