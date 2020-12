vendredi 25 décembre 2020 • 145 lectures • 0 commentaires

Décès de Soumaila Cissé : "L'Afrique, vient de perdre un de ses fils parmi les plus valeureux..."

IGFM - Au seuil de la nouvelle année pour laquelle nous étions en train de prier après une année 2020 fort éprouvante, pour plus de bonheur et de santé pour toutes les familles, voilà que brutalement, le Miséricordieux nous rappelle cette triste réalité que et que, lui seul, Maître de l'humanité, détient la réponse à la question du QUAND ET DU COMMENT.

Notre Union L'UEMOA je dirais même l'Afrique, vient de perdre un de ses fils parmi les plus valeureux, qui a toujours œuvré pour la consolidation de cette union mais encore plus pour une Afrique unie et debout.



Homme de dignité et d'honneur, Soumaïla était connu pour sa simplicité, pour son humilité et surtout pour le respect de son prochain quel que soit son âge. Je dirais même qu'il était un vrai combattant d'une vraie Indépendance des Etats, une vraie Indépendance de l'Afrique ancrée dans ses valeurs ancestrales les plus sûres que sont: l'honneur, la dignité et un travail bien fait.



Je venais de lui parler il y a moins d'une dizaine de jours, sans savoir que c'était un au revoir, c'était la dernière fois que j'allais entendre cette voix monocorde, pleine de sagesse et de vie, comme s'il ne revenait pas d'une période douloureuse de privation de sa liberté.



C'est le cœur lourd que je présente toutes mes condoléances à son épouse, Assitan Traoré, compagne digne de toujours de mon ami, à ses enfants et à toute sa famille;



Je présente toutes mes condoléances à l'Etat et au peuple MALIEN ;



Je présente toutes mes condoléances à tous les militants de sa formation politique, l'URD et que la terre lui soit légère.



Au revoir <<KORO>> l'AMI...



Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ

Ancien Président de la Commission de l'UEMOA

Ancien Premier Ministre du Sénégal

