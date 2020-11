dimanche 29 novembre 2020 • 1381 lectures • 5 commentaires

iGFM - (Dakar) Déthié Fall a été démis de ses fonctions de vice-président de Rewmi. Une décision qui tombe après sa critique acerbe contre l’action du chef de l’Etat, au moment où son parti a rejoint le camp présidentiel.

Les membre du parti Rewmi, qui s’attaquent à l’action du président Macky Sall sont avertis. Idrissa Seck, qui a rejoint la mouvance présidentielle, ne semble pas prêt à se lancer dans cette direction. Déthié fall, vice-président dudit parti, l’a appris à ses dépens. Il a tout bonnement été démis de ses fonctions de vice-président du parti Réwmi ce samedi, lors de la réunion du secrétariat exécutif national du parti. L'information est confirmée par les responsables du parti, joints par iGfm.

Une sanction qui tombe après sa dernière déclaration virulente, à l’Assemblée nationale, contre l'action gouvernementale et la vision du chef de l’Etat qui "doit dépasser Diamniadio", disait-il.

En effet, vendredi dernier, à l’hémicycle, Déthié Fall avait soutenu qu’il faudrait que la vision des tenants du pouvoir dépasse Diamniadio. Des mots qui, pourtant, ne faisaient que réitérer les propos d’Idrissa Seck qui, lors de la campagne électorale, déclarait que la vision de Macky Sall ne dépassait pas Diamniadio.

Mais entre-temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le candidat malheureux à la présidentielle de 2019 est devenu allié du chef de l’Etat et nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese).