mercredi 31 mai 2023 • 2429 lectures • 0 commentaires

Politique 3 mois Taille

iGFM - (Dakar) Pape Djibril Fall, qui dit avoir reçu une invitation pour participer au dialogue, a décidé de décliner. Le leader des Serviteurs a expliqué pourquoi.

C'est ce mercredi que s'ouvre le dialogue national au palais présidentiel. Pape Djibril Fall a décidé de ne pas y participer. «Considérant que les conditions d'un dialogue sincère ne sont pas réunies, en l'absence de Tdr, et des équivoques sur l'objet de la rencontre, le parti Les Serviteurs décline, avec toute la courtoisie républicaine qui sied, l'invitation au Dialogue national», a indiqué sa formation politique.



Le Parti Les Serviteurs dit avoir adressé une lettre de demande d'informations à la Direction générale des élections (Dge) qui lui a envoyé l’invitation, afin qu’elle énumère clairement les principaux points de discussion ainsi que les termes préliminaires de ce dialogue, à défaut de termes de références (Tdr). Mais, «Jusque-là, cette requête du parti est demeurée sans suite», dit-il.



Le Parti Les Serviteurs dit reconnaître que le dialogue est une vielle tradition sénégalaise qui fait partie de notre culture et de notre identité démocratique. «C'est la raison pour laquelle il ne saurait être utilisé pour légitimer des pratiques de régression démocratique», indiquent les serviteurs.



Ils demandent à Macky Sall de renoncer à une éventuelle troisième candidature, de «cesser les violations systématiques des droits et libertés d'honnêtes citoyens», de libérer les détenus interpellés lors des manifestations et ceux poursuivis pour des délits d'opinion etc.