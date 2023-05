jeudi 4 mai 2023 • 349 lectures • 0 commentaires

Politique 49 mins Taille

iGFM - (Dakar) Déthié Fall et son parti politique ont décliné l’offre de dialogue de Macky Sall. Ils viennent de donner, ce jeudi, leur position sur la question.

Le dialogue politique voulu par Macky Sall se fera sans le Parti Républicain pour le Progrès (Prp). C’est ce que vient d’annoncer son président. «Après de larges concertations entre le Président Déthié FALL et des responsables et militants du parti afin de satisfaire aux exigences de démocratie interne auxquelles le parti s'est fixé, le PRP informe la population sénégalaise qu'il ne participera pas à ce dialogue», lit-on dans un communiqué de presse signé par Déthié Fall.



En effet, le Prp considère qu’il n’y a pas besoin de dialoguer pour respecter des principes et droits sacrosaints conférés par la Constitution notamment celui de la liberté de presse, de la liberté d'opinion, de manifestation et de participation électorale.



En outre, le PRP demande au Président Macky Sall de «sursoir au projet de 3e candidature illégale et illégitime», de libérer tous les «détenus politiques», de «surseoir à l'arrestation et l'intimidation des journalistes et aussi libérer tous les journalistes actuellement en détention». Il lui demande aussi d’ «arrêter sa volonté d’écarter de potentiels candidats» et de «Choisir une personnalité consensuelle pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2024».