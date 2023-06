mardi 30 mai 2023 • 2410 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est maintenant officiel. Khalifa Sall et son parti participeront au dialogue. Les structures de base de la formation politique ont donné leur feu vert à leur leader.

«Après avoir recueilli les positions de ses instances de base, Taxawu Senegaal a tenu une réunion de restitution et de synthèse pour acter sa décision sur l'appel au dialogue lancé par le Président de la République. Il ressort de cette consultation à la base que l'ensemble des structures dans les départements au Sénégal et dans la diaspora, ainsi que les organisations et mouvements affiliés, se sont exprimés en faveur de la participation de Taxawu Senegaal au dialogue», a informé Taxawu senegaal dans son communiqué de presse parcouru par iGFM.



En décidant de prendre part au dialogue qui démarre demain mercredi, Taxawu Senegaal dit rester constante dans son engagement au service de notre pays et sa volonté de mettre le Sénégal au-dessus des intérêts partisans. Taxawu déclare que dans une démocratie, même en période de crise, le dialogue doit rester la voie de résolution des conflits et le principe pour bâtir un consensus autour des règles de pacification de la vie politique et de dévolution démocratique du pouvoir.



Et durant le dialogue qui démarera demain mercredi, Taxawu compte plaider pour la décrispation de l'espace politique, la libération des détenus arbitrairement arrêtés, la cessation des arrestations préventives, le respect des libertés publiques, l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique.