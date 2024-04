mercredi 17 avril 2024 • 572 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le Président sénégalais va effectuer son premier voyage hors du pays, ce mercredi. Bassirou Diomaye FAYE est attendu à Nouakchott (Mauritanie) pour “une visite d’amitié et de coopération aux enjeux multiples", rapportent plusieurs médias ci-dessous.

Le nouveau pouvoir continuant de prendre ses marques, plusieurs quotidiens, dont Le Soleil, annonce que le président Bassirou Diomaye Faye est attendu à Nouakchott, en Mauritanie, ce mercredi, pour son premier déplacement à l’étranger depuis son installation, début avril.



“Une visite d’amitié et de coopération aux enjeux multiples pour ces deux pays unis par la culture, l’histoire et la géographie”, souligne Le Soleil. “Au-delà du bon voisinage, ce voyage revêt un caractère stratégique en perspective du destin pétrolier que partagent le Sénégal et la Mauritanie”, relève de son côté le quotidien Kritik’.



Avec cette visite en Mauritanie, le président Faye aura “l’opportunité de s’imprégner” des chantiers du projet GTA, pour Grande Tortue Ahmeyin, nom donné aux blocs d’exploitation qui s’étendent de part et d’autre de la frontière maritime des deux pays, selon Kritik’.



Les deux chefs d’Etat “discuteront de divers sujets d’intérêt commun..."



D’autres quotidiens reviennent sur cette première sortie à l’étranger du président de la République, dont L’As. “Le gaz et le pétrole au menu” des discussions entre les président Diomaye Faye avec son homologue mauritanien, parie ce journal. Les deux chefs d’Etat “discuteront de divers sujets d’intérêt commun, mais surtout de la coopération économique et l’exploitation du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyin (GTA)”, croit-il savoir.



Le Quotidien et Enquête évoquent aussi sur ce premier déplacement présidentiel, mais dans une perspective plus élargie. “Après Nouakchott aujourd’hui”, mercredi, “le président Diomaye Faye se rend aussi samedi à Banjul pour raffermir ces deux axes diplomatiques où les relations sont densifiées davantage par des politiques économiques soutenues que rien ne peut désormais déconstruire”, avance Le Quotidien.



L'exploitation du gaz de concert avec la Mauritanie



Il y a le gaz devant être exploité de concert avec la Mauritanie, mais il y a aussi “les ponts érigés pour assumer une continuité territoriale avec les voisins”, ajoute le même journal, pendant que Enquête souligne que cette tournée régionale du président Faye, “riche en enjeux, vise à renforcer les liens avec les voisins directs du Sénégal […]”.



Elle vise aussi “à promouvoir une séries d’initiatives bilatérales dans des domaines clés tels que la sécurité et la gestion des ressources naturelles”, démarche qui “s’inscrit dans un contexte de collaboration accrue et de défis communs”, compte tenu de “l’importance stratégique des relations entre ces deux nations ouest-africaines”, explique Enquête.