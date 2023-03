lundi 20 mars 2023 • 1066 lectures • 7 commentaires

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko vient de faire une déclaration, depuis sont lit d’hôpital. Il s’est exprimé sur son état de santé, sur le liquide qui lui serait aspergé ou encore sur la question de l’évacuation sanitaire.

«Les agents de la police, de la bip particulièrement, m’ont aspergé un liquide à bout portant. Un liquide extrêmement toxique avec des effets aussi bien sur le système respiratoire, des effets au niveau des yeux, des effets cutanés et au niveau de l’appareil digestif», a déclaré Ousmane Sonko. Le leader de Pastef a informé que, même si les médecins soupçonnent un produit particulier, ses «habits ont été envoyés hors du pays pour les besoins des analyses». Et les résultats devraient être disponibles d’un moment à l’autre.



Pour ce qui est de l’évacuation sanitaire réclamée par les responsables de son parti, Ousmane Sonko estime qu’elle ne peut être à l’ordre du jour pour deux raisons. «Premièrement nous faisons confiance au personnel médical sénégalais qui est très compétent. Si ce personnel médical considère à un moment ou à un autre que la situation exigeait une évacuation, nous examinerons cette possibilité», dit-il. pour la deuxième raison, elle est d’ordre politique. Car Ousmane Sonko estime qu’une fois sorti du territoire, le régime peut activer «des instruments juridiques pour rendre (son) retour beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile».



Il a aussi annoncé qu’il sortira d’hôpital demain mardi, pour aller poursuivre son repos chez lui.

