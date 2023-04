lundi 3 avril 2023 • 33 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président de Rewmi, Idrissa Seck a réagi au discours à la Nation du président de la République, Macky Sall à la veille de la fête de l'Indépendance, célébrée le 04 Avril.

"Je souhaite une bonne fête du 4 avril à mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora !

Aujourd'hui, nous célébrons dans la communion, la souveraineté du Sénégal et le sacrifice jusqu’au don de la vie de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui assurent notre protection et défendent notre honneur. « On nous tue. Mais, on ne nous déshonore pas. En ces temps qui nous soumettent à de grands défis, rappelons-nous l'importance de la solidarité et de l'unité pour surmonter le changement climatique, le terrorisme, le jihadisme, les crises sanitaire, économique et sociale".

Idrissa SECK