DOUBLE ASSASSINAT DES ENFANTS DE TOUBA : La tragédie de la deuxième épouse de Bara Touré

IGFM – Oumy Cissé, deuxième femme de Bara Touré, présumé auteur du double assassinat de ses enfants, «est confinée» à Louga depuis la survenue de ce drame. L’arrestation de son mari est plus dure que la mort de son enfant. Cette jeune femme qui a mis au monde six enfants, a déjà enterré les quatre.

Polygame à deux épouses, Bara Touré, mareyeur de son état, est désormais entré dans l’histoire et de la plus vilaine des manières. Ce père de famille originaire du village de Pare Cissé, dans la région de Louga, est devenu tristement célèbre depuis qu’il a avoué avoir égorgé comme des moutons ses deux enfants : Serigne Mbacké et Mame Daouda Touré. Ce double assassinat, qui a indigné et attristé le monde entier, séparera certainement le présumé assassin de ses deux épouses. Celles-ci, qui peinent toujours à chasser les dernières images de leurs enfants (lâchement tués dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier) qui se bousculent toujours dans leur tête, ont été contraintes de fuir le domicile conjugal, théâtre d’opération de ce drame odieux, avant même l’éclatement de la vérité.

Oumy Cissé (la 2e femme de Bara Touré), qui traine également une méchante maladie, a ramassé ses bagages pour venir s’installer à Louga au domicile de son grand frère. Traumatisée par la mort atroce de son fils, Serigne Mbacké Touré, qu’elle appelait affectueusement «Serigne-bi», elle avait trouvé refuge dans la prière. Le chapelet toujours en main, elle implorait sans cesse le Ciel de faire la lumière sur ce crime qui lui a ôté le goût de la vie. «Oumy est devenue une autre personne, elle est très affectée par la mort de son enfant. Elle vit dans le quartier depuis des mois, mais je la vois très rarement. Elle ne sort presque jamais de sa maison, on dirait qu’elle n’a plus goût à la vie…», témoigne un de ses voisins, trouvé hier sous l’ombre d’un arbre.

Une vie, deux décès

Éloignée de Touba, Oumy Cissé, très choyée par son grand frère et sa belle-sœur, ne se plaignait pas à Louga. La blessure, vieille de plusieurs mois et causée par la mort de son enfant, était en train de se cicatriser petit à petit. La jeune femme avait même commencé à refaire une nouvelle vie. Cependant, le mardi dernier, sa vie a de nouveau basculé. Celle-ci, qui souhaitait que la lumière jaillisse sur la mort de son enfant, a appris avec amertume et stupéfaction que son mari, que les enquêteurs de la Dic venaient d’arrêter, Bara Touré, est l’auteur du double crime. Le sol a failli se dérober sous ses pieds. Son enfant venait de mourir pour la deuxième fois. Oumy qui était loin d’imaginer que l’homme avec qui elle a vécu des années, était capable de descendre aussi bas, a pleuré toutes les larmes de son corps. Depuis que cette information lui est parvenue, elle restée inconsolable.

Trouvée aux environs de 17 heures, au domicile de son grand frère à Guinaw rail à la périphérie du quartier Keur Serigne Louga, elle avait les traits tirés. Couchée sur un lit en bois en compagnie de sa belle-sœur, les yeux rougis, la voix cassée et le mouvement lent, elle nous invite à la véranda. Sans perdre de temps, nous déclinons l’objet de notre déplacement : «Nous venons juste savoir mes sentiments après que votre mari a été arrêté pour le double meurtre de ses deux enfants». La réponse tombe : « Je ne peux pas parler sans l’aval de mes hôtes. Attends un peu je vais l’appeler».

Joignant le geste à la parole, elle se lève et entre dans la chambre où se trouvait sa belle-sœur. Quelques minutes plus tard, elle revient vers nous pour nous demander d’attendre le nommé Madické Diagne, un technicien de surface à l’hôpital régional. Ce dernier, qui a répondu à l’invitation, a été clair : « Monsieur, vraiment je suis désolé, après une concertation, la famille n’a pas jugé opportun de laisser Oumy parler. Il faut nous comprendre, elle est très traumatisée. Pour le moment, elle ne peut revenir sur les circonstances du décès de son enfant. Elle est toujours malade, nous ne voulons pas qu’elle rechute. Elle a assez souffert. Nous ne voulons pas que les mauvais se réveillent», s’excuse-t-il.

Oumy Cissé consultée par un psychiatre

Très traumatisée par la mort de son enfant, Oumy Cissé a été reçue, la semaine dernière, par le psychiatre de l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye. A l’issue de la consultation, une ordonnance lui a été prescrite par la blouse blanche. Madické Diagne, qui l’avait accompagnée, précise : «elle ne pouvait pas répondre à certaines questions. Vraiment, elle a besoin d’une assistance psychologique. Dès les premiers jours du décès de son enfant, le ministre de la Femme, Ndèye Saly Diop, s’était engagée à la soutenir sur le plan psychologique, mais elle n’a jamais respecté sa promesse.»

Oumy a perdu quatre enfants

Mariée avec Bara Touré depuis presque une décennie, Oumy Cissé a mis au monde six bouts de bois de Dieu. Cependant, seuls deux sont en vie. Les quatre sont tous décédés. Elle continue de trainer comme un boulet cette mort en série de ses enfants.

ABDOU MBODJ