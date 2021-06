jeudi 17 juin 2021 • 42 lectures • 0 commentaires

D’après le journal « Les Échos », un jeune cireur de chaussures du nom de Al Housseynou Dia alias Alassane Dia, a mortellement poignardé son cousin cireur Al Hassan Abou âgé de 18 ans. Les faits se sont passés à la station d’essence de Keur Massar. L’histoire a commencé lorsqu’un client est venu pour cirer ses chaussures.

Le présumé meurtrier se propose pour faire le boulot, mais réclame au client 150 francs. Celui-ci trouve que le montant est exorbitant et lui demande de baisser le prix histoire de marchander. Ce qui permet à la victime Al Hassan Abou d’appeler le client et lui demande 100 francs.

Le client accepte et lui remet ses chaussures. Al Housseynou monte sur ses grands chevaux, dénonce l’attitude de son cousin Al Hassan Abou et l’abreuve de toutes sortes d’injures.

Le présumé meurtrier s’emporte davantage lorsqu’il voit son jeune cousin s’emparer d’un pic à glace (raabu). Il prend aussitôt un couteau dans ses affaires et défie le défunt. Tous les deux engagent une bagarre à l’arme blanche dans la rue. Le plus âgé s’empare du couteau et poignarde son propre cousin avec qui il partage la même chambre. Celui-ci hurle de douleur et s’écroule sur le sol.

Se vidant de tout son sang, il finit par rendre l’âme au cours de son évacuation au district sanitaire de Keur Massar. Le présumé meurtrier fut embarqué par les gendarmes pour être conduit dans leurs locaux et placé en garde à vue.

Le corps sans vie de Al Hassan Abou sera transféré dans un hôpital pour un besoin d’autopsie.