iGFM – (Dakar) Une des grandes voix de la chanson Sénégalaise s'est tue à tout jamais. Le fait que Thione Ballago Seck nous ait quitté en ce Dimanche 14 Mars de l'année 2021 rend encore la journée plus morne.

Il aura mis sa vie à concevoir des " trésors " musicaux et au niveau des paroles de ses chansons.

Un grand Monsieur POPULAIRE au sens noble du terme s'en est allé mais il nous reste heureusement toute son œuvre. C'est en substance le touchant témoignage de Haj Mansour Mbaye. Qui, a laissé entendre que l'illustre disparu l'appelait souvent "papa".

"Thione me vouait un grand respect. Il me portait en estime. Je présente mes condoléances à son fils Waly, sa femme Kiné, à toute sa famille, à son frère et ami Youssou Ndour, Baba Maal, Ismaïla Lô... à toute la nation Sénégalaise. Qu'Allah l'accueille dans son Firdawss".





