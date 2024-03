mardi 26 mars 2024 • 946 lectures • 2 commentaires

iGFM – (Dakar) El Hadji Ousseynou Diouf n’a pas attendu très longtemps pour réagir à l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays. L’international sénégalais, après avoir salué le déroulement du scrutin, il a félicité le président nouvellement élu tout » au travail, dans un élan collectif vers un meilleur avenir pour tous les Sénégalais. »

« Je suis profondément fier et rempli de patriotisme en saluant le déroulement exemplaire de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Je saisis cette opportunité pour exprimer mes plus vives félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye, dont les tendances confirment la victoire. Cette élection représente un moment de fierté nationale pour la démocratie sénégalaise. Le Sénégal, fidèle à ses valeurs démocratiques, rayonne comme un phare de progrès et de justice, inspirant l’Afrique et le monde entier. Place désormais au travail, dans un élan collectif vers un meilleur avenir pour tous les Sénégalais. » a posté El Hadji Ousseynou DIOUF sur sa page Facebook.