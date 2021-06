mercredi 30 juin 2021 • 591 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Fadel Barro et des Kaolackois épris de changement, ont lancé hier mardi, en direction des futures élections locales, la plateforme politique «Jammi Kaolack.»

«Kaolack c’est tout ce que j’ai. Je suis né ici, et je voudrais reposer ici. Donc je veux me battre pour que Kaolack change et avance. C’est cela la démarche », a déclaré l’ex coordonnateur du mouvement Y’en a marre.

Face à la presse, Fadel Barro a expliqué que la mise en place de leur plateforme est née du constat que la manière dont la politique est menée à Kaolack, ainsi que la gestion de la chose publique, doivent changer. Et donc, des jeunes issus de différentes associations et plateformes ont décidé de créer «Jammi Kaolack.»

«C’est un cadre qui veut rassembler tout saloum-saloum et tout kaolackois qui aspire à changer Kaolack. De quelque bord qu’il soit», indique-t-il. «Jammi-Kaolack» veut d’abord se concentrer sur sa campagne dénommée «Naatal ak bindou». C’est-à-dire se mouvoir pour l’avancement de la cité et inciter les jeunes à aller s’inscrire sur les listes électorales.

Pour l’instant, Fadel Barro déclare que la question de la candidature n’est pas encore à l’ordre du jour. Puisqu’ils vont d’abord s’occuper de la campagne «Naatal ak bindou.» De plus, ils veulent rompre avec la façon de faire bien de chez nous, où des responsables politiques «s’enferment chez eux pour dresser leurs listes.» Ils veulent d’abord que chaque localité, qui aura sa section «Jammi», choisissent ses élus.

«Chaque localité choisira ses élus et conseillers qui les représenteront à la mairie. De ce fait, ces élus sauront ce qui se passe dans leur localité et ce sera une mairie participative», indique-t-il.