dimanche 30 octobre 2022 • 303 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Dans les établissements publics d’enseignement, certains monnayent aux élèves des fascicules ou des cours. Ce qui n’est pas du gout de l’autorités qui l’a fait savoir dans une lettre circulaire.

«En dépit des lettres-circulaires citées en référence, interdisant les cours payants dans les écoles et établissements scolaires publics (collèges et lycées), Il m'a été donné de constater que ces cours de même que la vente de fascicules aux élèves, perdure. Ces pratiques vont à l'encontre des principes d'équité et d'égalité des chances qui fondent notre système éducatif. En effet, elles créent des frais supplémentaires et instaurent une discrimination dans l'espace scolaire», souligne le ministre de l’éducation nationale dans une lettre circulaire.



Cheikh Oumar Anne de souligner: «En conséquence, conformément aux décisions du conseil interministériel sur la rentrée scolaire 2022/2023 du 30 septembre 2022, je vous engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que tous les directeurs et chefs d'établissements mettent fin à ces pratiques. J'attache du prix à l'exécution correcte et diligente de la présente.»