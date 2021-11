samedi 13 novembre 2021 • 351 lectures • 0 commentaires

Actualité 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) Les populations pourront, à présent, avoir leur pain. Les boulangers ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève.

La grève du pain est terminée. Ou du moins, le mot d'ordre a été suspendu. La Fédération nationale des boulangers sur Sénégal et le regroupement des boulangers du Sénégal en ont décidé ainsi après avoir rencontré la Présidente du Haut Conseil du dialogue social.



«Nous avons analysé la situation, avec sa complexité qui inquiète les professionnels du secteur. Nous saluons la décrispation qui a lieu aujourd’hui. Nous allons retourner dans nos lieux de travail et faire du pain au grand bonheur des sénégalais», a indiqué Ndéné Ndiaye, leur secrétaire général.



Pour la présidente du Haut Conseil du Dialogue social, la grève ne saurait être une solution. Elle estime que le salut devrait sortir d’une discussion avec tous les acteurs notamment avec le ministre du Commerce, le ministère des Finances et le ministère de l’Energie.