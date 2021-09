lundi 20 septembre 2021 • 468 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM- Météo du lundi 20/09/21 à 12h00 au mardi 21/09/21 à 12h00: Au cours des prochaines 24 heures, un temps ensoleillé prédominera sur le territoire national hormis sur les localités Sud où le ciel restera nuageux avec de faibles possibilités de pluies.

La sensation de chaleur 🥵restera relativement forte sur l’ensemble du pays avec des températures journalières qui varieront entre 32 et 40°C.



Les visibilités seront légèrement dégradées par de la poussière en suspension sur le Nord et Nord-est du territoire.



Les vents, d’intensité faible à modérée, seront globalement de secteur Nord sur le littoral et Sud-ouest à Ouest sur le reste du pays.



Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises.