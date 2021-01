mardi 5 janvier 2021 • 1030 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar)Entre le ferrailleur de 30 ans Abdou Karim Thiam et sa concubine Fatoumata Sinayogo, c’est fini à tout jamais. Cette dernière fraichement sortie du veuvage ne cessait d'être courtisée par le sieur Thiam.

De fil en aiguille, ils ont fini par vivre en concubinage. Mais leur relation était tendue. En effet, Fatoumata était quotidiennement brutalisée par son concubin. Soit il la viole, soit il la bat. Ne pouvant plus vivre ce calvaire, elle décide de plier bagages et déserter les lieux. Ce qui provoque l’ire de son amant.

Devant le président du tribunal, la dame raconte son calvaire. ‘’ J’ai perdu mon mari et je suis mère de deux enfants, raconte-t-elle. Il boit de l’alcool et fume du chanvre indien. Il me viole dans ma chambre. Il me violente à chaque fois’’,

A la barre, l’accusé en larme déclare : ‘’ C’est ma copine. On vivait ensemble, après un différent, elle est allée louer une chambre ailleurs. Et lorsque je suis allé la récupérer, elle a refusé de me suivre. En réalité sa tête s’est cogné sur la porte au moment où je la tirais pour l'amener avec moi’’.

Faisant sa réquisition, la parquetière a requis 6 mois ferme contre lui. ‘’Elle vient de sortir fraîchement du veuvage. Et depuis lors, il ne cesse de lui faire la cour. Il ne cessait d’abuser d’elle. Cette affaire pouvait atterrir devant une autre juridiction. Elle a été à maintes reprises victime de coups de la part du prévenu’’, a observé la procureur avant que le tribunal condamne Abdou Karim Thiam à 6 mois ferme.