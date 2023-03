dimanche 12 mars 2023 • 108 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Initié dans son format actuel sous l'égide du maire de Podor Mamadou Racine Sy, le Gamou annuel de Souima ( Podor) a vécu ce samedi avec plusieurs ténors politiques du département et de nombreuses icônes religieuses en attraction.

Visiblement satisfait de cette forte mobilisation de hauts responsables de la mouvance présidentielle et des populations, l'icône du secteur privé national a remercié le Président de la République et prié pour lui et pour des élections apaisées au Sénégal.

Il a aussi remercié Abdoulaye Daouda Diallo ministre d'Etat, Directeur de cabinet du Chef de l'Etat pour les diligences apportées à la réception d'une belle pirogue en fibre de verre afin de faciliter les déplacements entre les populations podoroises et celles de la Mauritanie.

Accompagné d'une forte délégation comprenant notamment le DG du Port et Maire d'Aéré Lao Mountaga Sy et le DG de la Saed ,le ministre d'Etat Abdoulaye Daouda Diallo par ailleurs Coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar a présenté les félicitations et remerciements du Chef de l'Etat à l'endroit de Mamadou Racine Sy connu pour son engagement à la promotion économique et à l'emploi des jeunes et des autres couches vulnérables.

Le ministre de l'éducation Cheikh Oumar Anne absent du territoire national a été représenté par une forte délégation dirigée par Mme Fatou Ba première adjointe au maire de Ndioum.

Le département de Podor a toujours plébiscité le Président Macky Sall avec des scores soviétiques situés entre 90 et 95%.

C'est pourquoi le ministre d'Etat Abdoulaye Daouda Diallo estime que Benno Bokk Yakaar compte énormément sur Mamadou Racine Sy pour gagner la mère des batailles de la prochaine présidentielle. Pour cela, il est attendu le soutien inconditionnel et massif de tous notamment les chefs religieux du département.

L'appel à la paix civile de Thierno Macky Tall

Au-delà de la forte mobilisation des ténors politiques, le Gamou annuel de Souima est aussi le rendez-vous de beaucoup de chefs religieux du pays. C'est le cas de Thierno Maky Tall Ibn Mountaga qui rappelle le pouvoir est d'essence divine.Il prie aussi pour que mes hommes politiques fassent preuve de dépassement afin de participer activement à la préservation de la paix civile. " Tout le monde peut et doit être candidat et je prie pour que le vainqueur de la présidentielle soit le meilleur profil pour le pays. "

Idem pour Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba qui n'a pas manqué de rappeler l'appui multiforme de Racine Sy en direction des Daaras et des " Doomu Daaras"

Sans oublier le propos du Préfet de Podor Matar Diop qui a insisté sur l'importance des cérémonies religieuses dans la consolidation de la cohésion sociale.

Seydina Oumar Sy, ancien ministre des affaires étrangères et oncle du Président Racine Sy a aussi réaffirmé son appel pour la préservation de la paix sociale.

Souima faut-il le rappeler est une cité religieuse historique dotée d'une université islamique dès le 11ème siècle.

Des journées médicales entièrement financées par le mécène ont aussi ponctué l'événement.

Selon le Dr Seydina Limamoulaye Diagne et son proche collaborateur Dr Ousseynou Badiane plus de 1200 patients ont été pris en charge en termes de consultations médicales, de soins et de dons de médicaments.

Outre la médecine générale, la gériatrie, l'ophtalmologie ou encore la gynécologie de nouvelles spécialités comme la cardiologie ont été mises à la disposition des populations de Podor , des localités environnantes et même de la Mauritanie voisine