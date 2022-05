samedi 21 mai 2022 • 721 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

C’est une horreur qui a eu lieu ce vendredi à Pikine. La gérante du point de transfert d'argent Mansour Sy a été retrouvée morte, baignant dans une mare de sang. La police s’est transportée sur les lieux. Ceux qui ont découvert le corps soupçonnent une agression mortelle.

C’est vers 21heures que le corps sans vie de la gérante du point de transfert d’argent a été découvert sur son lieu de travail, sis vers l’école 5 de Pikine.



«Je fais partie de ceux qui ont découvert le corps sans vie en premier. C’est un ami qui avait envoyé son enfant faire une opération. Mais, quand l’enfant a vu du sang sur les lieux, il est revenu en courant pour nous alerter», informe un témoin au micro de la Rfm.



Il ajoute : «C’est là que le papa de l’enfant et moi sommes partis au point de transfert d’argent. Toutes les portes étaient ouvertes, les lumières allumées. J’ai salué, mais personne n’a réagi. Quand j’ai regardé vers la caisse j’ai vu une mare de sang», explique l’homme.



Pour lui, il s’agit d’un meurtre. La dame serait mortellement agressée par des individus, pour le moment, non identifiés. La police et les pompiers ont investi les lieux.