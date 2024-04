mardi 16 avril 2024 • 366 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Suite à la grave blessure (fracture) du joueur de Génération Foot, Idrissa Gueye et international sénégalais, au stade Mawade Wade de Saint-Louis, le Conseiller Municipal, Oumar SECK s'est adressé au Maire de la vielle Mansour Faye. Ci-dessous, sa lettre.

Je souhaite attirer votre attention sur une question préoccupante qui a surgi avant hier, dimanche lors de la 20eme journée du championnat national de Ligue 1, l'état déplorable de la pelouse de notre seul et unique stade a causé un incident grave : Idrissa Gueye, le jeune talent de Génération Foot et joueur international sénégalais, s'est fracturé la jambe. Cette blessure est directement attribuable à la mauvaise qualité de la pelouse du stade Mawade WADE. Il est à noter que le conseil municipal de Saint-Louis, conscient de ce problème, a déjà alloué 155 309 500 francs CFA pour remplacer le gazon par un nouveau synthétique de haute qualité, visant à prévenir de telles blessures à l'avenir. De plus, un budget de 97 697 860 francs CFA a été réservé pour la rénovation du mur de clôture du même stade et la réhabilitation du stade Josef Gueye, dans le cadre de nos efforts pour moderniser les infrastructures sportives.







Cependant, il me semble que l'engagement de la mairie en faveur de l'amélioration de nos infrastructures sportives nécessite une révision urgente pour éviter de compromettre la sécurité et la performance de nos athlètes. Le manque d'initiatives pour doter notre ville d'installations modernes et sûres pourrait sérieusement entraver notre progression dans le sport.



Votre vision limitée en matière de politique sportive et votre manque d'engagement envers le développement d'infrastructures modernes et adéquates compromettent les efforts et les succès de nos dirigeants et techniciens. Vous aviez promis un complexe sportif incluant un stade de 16 000 places et un palais des sports de 3 000 places, mais à ce jour, ces projets n'ont pas vu le jour. Nous sommes également privés de notre emblématique stade Me Babacar Seye. De plus, le terrain Wembley est en chantier depuis cinq ans sans progression ni explication, et les travaux de réfection et de réhabilitation de notre seul stade sont indéfiniment retardés en raison de votre politique inadaptée et incohérente.



Le sport fait partie des piliers de notre ville et le monde sportif saint louisien exige beaucoup plus de respect et de considération. Salam



