iGFM - (Dakar) Les ministres des Finances et du Budget, de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, accompagnés du Secrétaire d’Etat, chargé du Logement, ont procédé ce mardi 13 juillet, à l’installation des membres du guichet unique pour le projet 100 000 logements.

Le guichet unique à pour mission de simplifier et de raccourcir les procédures d’obtention de documents et actes administratifs nécessaires à la réalisation du projet 100 000 logements.

Le guichet unique est composé, au niveau central, de deux sections : celle en charge des procédures d’urbanisme, foncières, domaniales et cadastrales, et la section en charge des affaires douanières et fiscales.



Au niveau déconcentré, la création d'antenne régionales illustre parfaitement la territorialisation des politiques publiques de l'État et permet une grande célérité dans le traitement des dossiers administratifs concernant le projet 100 000 logements.