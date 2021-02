mardi 23 février 2021 • 3484 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Assane Diouf, Guy Marius Sagna et Clédor Sène ont été arrêtés suite à un enregistrement audio qui est attribué au dernier nommé.

La police n'arrête plus ses interpellations. Depuis le début de l'affaire Ousmane Sonko, nombreux sont les militants, responsables de Pastef et autres activistes qui ont fait l'objet d'arrestations. Entre lundi et ce mardi, Guy Marius Sagna, Clédor Sène et Assane Diouf ont été aussi interpellés. Ils sont soupçonnés de «préparer une journée insurrectionnelle, ce mardi», renseigne Source A. Un fichier audio, attribué à Clédor Sène, est parvenu aux limiers.

L’observateur, de son côté, a dévoilé le contenu de l’enregistrement audio: «Vous avez oublié que le combat démarre mardi. Nous sommes maintenant dans le temps de l’action nous avons assez communiqué. Nous sommes en train de nous organiser au niveau de la base probablement on s’achemine vers la levée de l’immunité et l’arrestation de Sonko, il ne reste que la journée de demain. Même aujourd’hui (dimanche dernier), nous avons travaillé toute la journée. Ca va être compliqué parce que je n’ose même pas proposer autre chose à Assane Diouf. Je l’ai mis en rapport avec certains gars de Pikine», déclare-t-on dans ledit fichier.



C'est bien ça l'audio de Clédor Séne qui appelle à une "Insurrection" ou à une "manifestation violente" ? Ou y a-t-il un autre ? Regardez "l'Audio de clédor séne qui aurait fuité, L'arrestation de Assane Diouf et Guy Marie Sagna, Clédor..." sur YouTube https://t.co/bUzYgqr01r

— Seydi Gassama (@SeydiGassama) February 23, 2021

pour rappel, Clédor Sène a été arrêté ce mardi à l'aube. La Division des investigations criminelle l'a interpellé tôt ce matin dans sa demeure située à Derkler. Guy Marius Sagna aussi s'est fait arrêter par la même division des investigations criminelles hier lundi vers 20 heures.

Quelques heures plus tôt, c’était Assane Diouf qui se faisait cueillir chez lui par la Division des investigations criminelles (Dic). "Sa chambre défoncée, molesté sans ménagement, Assane est embarqué. Direction la DIC", avait craché son avocat.