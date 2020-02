Hommage à Kobe et Gianna Bryant: les larmes de Michael Jordan (et sa blague)

iGFM-(Dakar) Michael Jordan a beaucoup ému le Staples Center de Los Angeles ce lundi, avec son discours hommage empreint de respect pour Kobe Bryant, « son petit frère ». Shaquille O’Neal lui a succédé pour détendre l’atmosphère.

Kobe Bryant l’a conduit à être « le meilleur grand frère que je pouvais être ». Ces mots sont bien sortis de la bouche de Michael Jordan, auquel Kobe Bryant a souvent été comparé tout au long de son immense carrière. « Cela a toujours surpris les gens que nous soyons proches, mais nous étions proches », a témoigné Jordan, tandis que les larmes coulaient sur ses joues.

L’ancienne gloire des Chicago Bulls, considéré comme le plus grand joueur de l’histoire, a trouvé la force de plaisanter malgré les larmes. En s’amusant des nouveaux « mème » (images sur les réseaux sociaux) de ses pleurs qu’il allait devoir supporter, après ceux nés de son introduction au Hall of Fame en 2009. Et en racontant aussi comment Kobe Bryant prenait son téléphone pour l’appeler au beau milieu de la nuit.

Michael Jordan knows he'll be dealing with new 'crying Jordan' memes pic.twitter.com/cmprXQWAKd — Rob Lopez (@r0bato) February 24, 2020

Jordan salue « son petit frère »

« Il m’appelait, m’envoyait des messages, parfois à trois heures du matin pour me parler de basket, de ses enfants. On parlait de sport, de business, de famille, a-t-il révélé. « Ce qu’il a accompli en tant que joueur de basket, en tant qu’homme d’affaires et conteur, et en tant que père, Kobe n’a rien laissé dans le réservoir. Il a tout mis par terre. Ce qu’il a partagé avec sa femme et sa fille, ça m’inspire. »

Michael Jordan s’est enfin tourné vers la salle pour s’adresser aux gens présents et saluer une dernière fois son « petit frère ». « Une partie de moi s’est envolée quand il est mort. Vous aussi, sinon vous ne seriez pas là. Reste en paix petit frère », a conclu Michael Jordan.

La blague du « Shaq » sur l’ego de Bryant

Shaquille O’Neal y est également allé de ses petites anecdotes sur le joueur avec lequel il a tant partagé sous le maillot des Lakers. L’une d’entre elles a d’ailleurs déclenché un immense éclat de rire, même chez Vanessa Bryant, qui avait versé tant de larmes plus tôt au cours de cette cérémonie. Le « Shaq » avait dit à Kobe Bryant qu’il n’y avait pas de « I » (« Je », en anglais) dans l’équipe, pour tenter de contrôler son ego. Mais « Black Mamba » lui avait rétorqué qu’il y avait « M-E » (« Moi »). Un moment plus léger, très drôle, dans une cérémonie très émouvante.

RMC Sport