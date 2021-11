dimanche 7 novembre 2021 • 2773 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un drame s'est produit à Sacré-Cœur. Un homme a été retrouvé mort chez lui avec ses enfants.

C’est une scène d’horreur qui s’est produite à Sacré-Cœur. Selon nos confrères de Libération online, un homme s’est donné la mort après avoir tué ses trois enfants, deux filles et un garçon âgés respectivement de 4, 8 et 11 ans. Les faits se sont déroulés dans un immeuble en face de l’établissement BEM. Les limiers sont sur place pour les premiers constats.



Cette histoire rappelle celle de Bara Touré qui avait avoué, l’an dernier, avoir égorgé ses deux enfants Baye Daouda Touré et Serigne Mbacké Touré à Touba. Le père de famille, qui avait nié les faits, avait tenté de se suicider avant d’être interné à l’hôpital.